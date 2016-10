Discovery Channel 15:55 bis 16:40 Dokumentation Alaskan Bush People Die Überfahrt USA 2014 Stereo 16:9 Merken Dichte Wälder und fruchtbarer Ackerboden: So stellen sich die Browns das Paradies auf Erden vor. Die neunköpfige Familie hat ein zwölf Hektar großes Stück Land in der Wildnis von Chichagof Island erworben. Dieser unberührte Fleck Natur soll ihr neues Zuhause werden. Dort wollen die Aussteiger ein Haus bauen und so leben, wie sie es seit vielen Jahren gewohnt sind - ohne Strom und fließend Wasser, weit entfernt von der Zivilisation. Mit zwei Booten machen sich Billy, Ami und ihre sieben Kinder auf den Weg in die neue Heimat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 12