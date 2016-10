Discovery Channel 11:40 bis 12:30 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Lebt das Universum? USA 2012 Stereo 16:9 Merken Von der Mikrobe bis zum Mammutbaum: Das Leben auf der Erde folgt feststehenden Naturgesetzen. Doch was wäre, wenn der gesamte Kosmos lebt, atmet und stirbt wie ein gigantischer Superorganismus? Die großen Fragen der Menschheit, Leben und Tod, Zeit und Unendlichkeit - eine Reise bis an die Grenzen menschlichen Wissens. Hollywood-Star Morgan Freeman führt auch durch die dritte Staffel der Reihe, in der die klügsten Köpfe der Wissenschaft ihre Gedanken offenbaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole