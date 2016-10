Discovery Channel 03:45 bis 04:30 Dokumentation Shark Attack - Wie man dem Hai entkommt USA 2010 Stereo 16:9 Merken Es ist das Horrorszenario jedes Menschen: im offenen Meer von einem Hai attackiert zu werden. Doch wie sollte man sich bei einem Hai-Angriff verhalten? Was kann man tun, um nicht gebissen zu werden? Und was ist bei der Erstversorgung eines Opfers zu beachten? Terry Schappert sammelte jahrelang Erfahrung beim Einsatz in einer Spezialeinheit und ist es gewohnt, auch in Extremsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Egal ob im flachen Wasser, bei Tauchgängen in großer Tiefe oder nach einem Bootsunglück auf offener See: Am Beispiel von realen Unglücksfällen erklärt der Experte wie man sein Leben retten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Attack Survival Guide

