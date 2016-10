Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Mythen aus Bad und WC USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die Proben kommen auf einen Soja-Nährboden in Petrischalen und anschließend über Nacht in den Inkubator. Mit dieser simplen Versuchsanordnung belegen Adam und Jamie in dieser Episode der Doku-Serie, dass man sich die Hände nach einem WC-Besuch unbedingt mit Seife waschen sollte, denn sonst kleben Bakterien dran. Und wie geht es anschließend weiter? Sind Handtrockner mit heißer Luft tatsächlich hygienischer als Papierhandtücher? Auch dazu liefern die Experimente der "Mythbusters" spannende Ergebnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters