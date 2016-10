Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Hinterhof-Experten GB 2013 Stereo 16:9 Merken Genie trifft Garagen-Gerümpel: In Kentucky haben Hobby-Konstrukteure einen alten Gastank zum Unterseeboot umfunktioniert. Ihre Eigenkonstruktion kann bis zu zehn Meter tief tauchen. Rollercoaster-Fan John liebt dagegen den Geschwindigkeitsrausch. Der Hinterhofbastler hat sich im Garten eine Achterbahn aufgebaut. Und Friedrich van Schoor liefert dem Publikum die perfekte Illusion. Das "Spider Projection" -Projekt des deutschen Kunststudenten ist absolut sehenswert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned