Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Auf Kollisionskurs USA 2011 Stereo 16:9 Merken Kapitän Keith Colburn hat ein ungutes Gefühl im Bauch. Irgendetwas stimmt nicht auf seinen Schiff. Wie fast alle Krabbenfischer ist der Captain sehr abergläubisch und vermutet, dass etwas an Bord der "Wizard" geschmuggelt wurde, das der Mannschaft Unglück bringen soll. Da dem Skipper die Sache nicht geheuer ist, lässt er seine Crew nach dem "Bad Mojo" suchen. Auch die Besatzung der "Northwestern" hat eine Pechsträhne. Die Ausbeute ist mittelmäßig, und als die Männer tief in der Nacht den Hafen erreichen, fällt plötzlich die gesamte Elektronik auf dem Fangboot aus. Manövrierunfähig treibt das Schiff auf die Docks zu. Es droht eine Karambolage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch