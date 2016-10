Discovery Channel 07:10 bis 07:55 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Volle Konzentration USA 2011 Stereo 16:9 Merken In den "Black Canyons" ist Millimeterarbeit angesagt. Kapitän Keith Colburn und die Besatzung auf der "Wizard" dürfen sich beim Ausbringen der Fangkörbe in dieser Region der Beringsee keine Fehler erlauben. Verfehlen die Männer beim Abseilen mit dem Kran die Felsplateaus in rund 70 Metern Tiefe, ist das wertvolle Arbeitsgerät für immer verloren. Die Krabbenfischer stehen extrem unter Druck. Nach gut zwei Wochen auf See hinkt die Crew ihrem Soll um fast 36.000 Kilo hinterher. Deshalb muss jetzt jeder Handgriff sitzen. Greenhorn Paul gibt sich größte Mühe, mit dem Arbeitstempo an Bord Schritt zu halten, doch der Anfänger macht im Eifer des Gefechts einen schweren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 376 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 136 Min.