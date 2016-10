Discovery Channel 00:55 bis 01:40 Dokumentation Whale Wars - Entscheidung im Nordatlantik Grenzüberschreitung USA 2012 Stereo 16:9 Merken Der Verlust der "Brigitte Bardot" ist ein herber Rückschlag für die "Sea Shepherds". Doch die Tierschützer haben in der Antarktis ein weiteres Problem. Paul Watson und seine Helfer müssen versuchen, die "Shonan Maru 2" abzuschütteln. Das Sicherheitsschiff ist den Umweltaktivisten dicht auf den Fersen und gibt deren Position per Funk an die Boote der japanischen Flotte weiter. So ist jedes Überraschungsmoment dahin, und die Walfänger können in sicherer Entfernung ungestört Jagd auf die Meeressäuger machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Altersempfehlung: ab 12