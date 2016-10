Discovery Channel 22:35 bis 23:25 Dokumentation Die Schatztaucher - Expedition zum Millionenwrack Tag der Entscheidung USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Männer des amerikanischen Bergungsunternehmens "Odyssey Marine Exploration" nehmen Kurs auf die "Victory" . Das Kriegsschiff der Royal Navy sank 1744, mit 1100 Mann Besatzung und geschätzten vier Tonnen Gold an Bord, während eines Sturms auf dem Weg in seinen Heimathafen Portsmouth. Mehr als 250 Jahre lang blieb das Wrack verschollen, bis die Forscher es mit ihren Tiefseerobotern auf dem Grund des Ärmelkanals entdeckten. Und nun machen sich Meeresarchäologe Neil Cunningham Dobson und sein Team daran, einen der gigantischsten Schätze der Seefahrtsgeschichte zu heben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Silver Rush