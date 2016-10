Discovery Channel 21:05 bis 21:50 Dokumentation Trailblazers: Expedition Wissenschaft Mann gegen Monster GB 2016 Stereo 16:9 Merken Die Vulkan-Expedition in Ecuador gerät in die heiße Phase: Geologin Jess Peláez will am "El Reventador" , einem der aktivsten Vulkane der Erde, die chemische Zusammensetzung frischer Lava-Bomben analysieren. Als der Feuerberg plötzlich explodiert, hagelt es glühende Gesteinsproben, und die Wissenschaftler rennen um ihr Leben! In den Nakanai Mountains auf Papua-Neuguinea haben die Wissenschaftler unterdessen eine schwer zugängliche Höhle erreicht. Expeditionsleiter Gary Humphrey hat alle Hände voll zu tun, um einen verängstigten Fledermausforscher fast hundert Meter in die Tiefe abzuseilen! Das Team in Bolivien steht kurz vor dem Durchbruch: Mit der Unterstützung eines ei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trailblazers Altersempfehlung: ab 12