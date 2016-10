Discovery Channel 01:00 bis 02:30 Dokumentation In den Tiefen des Universums USA 2015 Stereo 16:9 Merken Über neun Jahre war die Raumsonde New Horizons unterwegs, um den äußersten Rand unseres Sonnensystems zu erreichen. Das Ziel der NASA-Sonde: der bislang kaum erforschte Zwergplanet Pluto, fast fünf Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Welche geologischen Kräfte formen Pluto? Wie ist seine Atmosphäre zusammengesetzt? Was bedeutet die Entdeckung des gigantischen Eisvulkans auf seiner Oberfläche? Anhand von gestochen scharfen Bildern sowie neu entwickelten Messmethoden wollen Wissenschaftler bahnbrechende Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems erlangen. Außerdem im Fokus: Osiris-Rex, eine Raumsonde, die 2018 auf dem Asteroiden Bennu landen soll. Der 500 Meter große ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: In den Tiefen des Universums Altersempfehlung: ab 6