Discovery Channel 17:05 bis 17:50 Dokumentation Teleskop - Blick ins Universum USA 2016 Stereo 16:9 Teleskope eröffnen den Blick in die Tiefen des Weltalls! Sie sind der Schlüssel zu grundlegenden Fragen der Menschheit: Wie entstand das Universum? Gibt es erdähnliche Planeten? Sind wir allein im All? Seit 400 Jahren offenbaren uns die stellaren Sehhilfen immer neue Erkenntnisse über den Kosmos. Von den Anfängen des Galileo-Fernrohrs bis zum Weltraumteleskop Hubble - diese Dokumentation zeigt die bemerkenswerte Geschichte des Teleskops und welche Meilensteine der Astronomie dank ständiger Innovationen erst möglich wurden. Außerdem im Fokus: Das "James Webb Space Telescope" , ein hochmodernes Infrarotweltraumteleskop, das sich aktuell noch im Bau befindet und in Kooperation von NASA, ESA ...