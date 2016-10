Discovery Channel 13:00 bis 14:00 Dokumentation Sonic Sea - Der Sound der Meere USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das Leben der Ozeane ist in Gefahr! Aber nicht nur durch havarierte Tanker, Überfischung oder Plastikmüll - sondern immer stärker auch durch Unterwasserlärm! Zehntausende Schiffe sind ununterbrochen auf den Weltmeeren unterwegs: riesige Frachter, Kriegs- und Kreuzfahrtschiffe. Hinzu kommen Offshore-Baustellen und Ölbohrinseln. Der Motorenlärm der Maschinen breitet sich über hunderte Kilometer aus. Sonargeräte bringen den Orientierungssinn zahlreicher Tierarten durcheinander. Während wir Menschen den Krach in unserer Welt leicht abstellen können, sind Wale, Delfine und Haie den Schallwellen unter Wasser schutzlos ausgeliefert. Doch was passiert, wenn die sensiblen Sinnesorgane der Tiere ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sonic Sea Altersempfehlung: ab 12