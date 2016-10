Discovery Channel 10:40 bis 11:25 Dokumentation Im Revier des Mega-Hais USA 2014 Stereo 16:9 Merken "Im Revier des Mega-Hais" entführt in die Region von Stewart Island, Neuseeland. In einem gefährlichen Meeresgebiet wollen Fischer einen gigantischen Weißen Hai gesichtet haben. Er gleicht den furchterregenden Erzählungen einer berüchtigten Maori Legende. Als übernatürliches Wesen gefürchtet, soll die Kreatur seine Beute in der Dunkelheit der Unterwasserhöhlen gnadenlos jagen. Doch ist der sogenannte "Herr der Haie" nur eine schaurige Geschichte oder lauert er tatsächlich im Schatten der Tiefe? Die Dokumentarfilmer und Hai-Experten Jeff Kurr und Andy Casagrande begeben sich auf die Spur dieses Mythos und scheuen erneut nicht das Risiko, selbst Ziel des Mega-Hais zu werden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Lair of The Mega Shark