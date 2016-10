Discovery Channel 09:10 bis 09:55 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Helden der Lüfte GB 2013 Stereo 16:9 Merken Ewald Roitner, Paul Steiner und Kurt Tippl begeistern im Internet mit einem spektakulären Stunt. Das Artistenkunststück, welches die beiden Segelflieger und der Skydiver dort zum Besten geben, ist jedoch nicht zur Nachahmung empfohlen. Denn solche gewagten Luftnummern in 3000 Metern Höhe können sehr schnell in einer Katastrophe enden. Weitere Highlights dieser Episode: ein Rückwärtssalto im getunten Mini Cooper und Springflutsurfen in China. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned