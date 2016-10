RTL Passion 05:10 bis 05:35 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Isabelle wirft Ben aufgelöst vor, sie mit Katja betrogen zu haben. Ben beteuert hilflos seine Unschuld, die erst bewiesen ist, als Tom zugibt, Katjas nächtlicher Besucher gewesen zu sein. Isabelle bereut ihr Misstrauen zutiefst. Sie ahnt nicht, dass die Nachricht, dass Tom mit Katja geschlafen hat, Bens Gefühle für Katja wieder neu entfacht hat. Deniz ist hin- und hergerissen, ob er Jennys Tagebuch wirklich Marian geben soll, entscheidet sich aber schließlich dafür. Während Deniz von Roman beruhigt wird, dass das die richtige Entscheidung war, sitzt Marian vor dem geschlossenen Tagebuch und wird von seinen Gefühlen übermannt. Mitten in seiner handgreiflichen Attacke gegen Axel holt Richard der Stress der letzten Wochen ein und er wird von seinem schwachen Herz jäh gestoppt. Und nun ist er es, der auf Axels Hilfe angewiesen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser