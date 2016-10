RTL Crime 03:55 bis 04:40 Actionserie Das A-Team Schatten im Sonnenparadies USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 1: Das A-Team hilft zwei Schwestern, ihr Erbe, ein Hotel, in Besitz zu nehmen. Der Besitzer des Nachbarhotels will sie daran hindern. Aus einem zunächst undurchsichtigen Grund hat er selber ein reges Interesse an dem Hotel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Vincent Baggetta (Joey Epic) Jeana Tomasina (Denise) Betsy Russell (Tina) Originaltitel: The A-Team Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Stephen J. Cannell, Mark Jones, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six, Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

