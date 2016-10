RTL Crime 02:25 bis 03:05 Krimiserie White Collar Alte Geschichte USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 8: Die berühmt berüchtigte Kunstdiebin Alexandra Hunter ist zurück in New York. Das FBI vermutet sie als Drahtzieherin hinter einer Reihe von Diebeszügen, weswegen Peter Neal darum bittet, Kontakt zu seiner alten Bekannten herzustellen und der Sache auf den Grund zu gehen. Neal und Alexandra kennen sich von früher, führten damals sogar gemeinsam Coups aus und pflegen seitdem einen sehr vertrauten Umgang miteinander. Als Neal die attraktive Alex in ihrem Apartment besuchen geht, stößt er dort auf einen Umschlag, der ihm einen Hinweis auf das nächste Ziel der Diebin gibt: Die Hellerman Gallery beherbergt momentan einige der wertvollsten Stücke antiker griechischer Kunst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Gloria Votsis (Alex Hunter) Originaltitel: White Collar Regie: Russell Lee Fine Drehbuch: Daniel Shattuck Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6

