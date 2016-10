RTL Crime 21:55 bis 22:35 Actionserie Arrow Green Arrow USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken Oliver und Felicity haben sich ins Privatleben zurückgezogen und beschäftigen sich mit den Annehmlichkeiten des bürgerlichen Lebens. Doch während Oliver Queen das Vorstadtleben genießt, wird Starling City erneut von Anschlägen erschüttert, begangen von einer Gruppe Krimineller, die sich "Ghosts" nennen. Das verbliebene Arrow-Team, bestehend aus Diggle, Thea und Laurel, versucht, auch ohne ihren Anführer die Stadt zu beschützen. Damien Darhk, der Anführer der Ghosts, macht keinen Hehl aus seinen Absichten und wendet sich an den Stadtrat mit der Forderung, Starling City dem Schicksal überlassen und die Stadt aufgeben. Als die vermummten Ghosts beginnen, die Führungsriege Star Citys auszuschalten, erkennen Thea und Laurel den Ernst der Lage und bitten Oliver um Hilfe. Gemeinsam mit Felicity macht sich Oliver auf den Weg in die Arrow-Kommandozentrale. Auch wenn Diggle seinem alten Freund noch immer nicht verziehen hat, rafft sich das Team wieder zusammen. Starling City braucht ein vereintes Arrow-Team jetzt mehr denn je - denn Damien Darhk scheint fast unbesiegbar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Neal McDonough (Damien Darhk) Originaltitel: Arrow Regie: Thor Freudenthal Drehbuch: Marc Guggenheim, Wendy Mericle Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12