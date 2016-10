RTL Crime 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Crossbones Der Mann, der Blackbeard tötete USA 2014 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 3: Kate segelt zum nächstgelegenen Handelsposten, um Schmuckwaren gegen Lebensmittel einzutauschen und tappt dabei in eine Falle. Gouverneur Jagger und seine Soldaten haben den Priester Daniel gezwungen, Kate zu verraten. Sie wird von Jagger vernommen und anschließend schwer gefoltert. Er will wissen, wo sich Blackbeard aufhält. Kate weigert sich tapfer und verrät kein Wort. Als Blackbeard erfährt, dass sie in eine Falle geraten ist, entsendet er ein Schiff, um Kate zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Malkovich (Edward 'Blackbeard' Teach) Richard Coyle (Tom Lowe) Claire Foy (Kate Balfour) Yasmine Al Massri (Selima El Sharad) David Hoflin (Charlie Rider) Chris Perfetti (Tim Fletch) Tracy Ifeachor (Nenna Ajanlekoko) Originaltitel: Crossbones Regie: Steve Shill Drehbuch: Neil Cross, James V. Hart, Amanda Welles, Colin Woodard Kamera: Christopher Baffa Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 12