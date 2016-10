RTL Crime 05:45 bis 06:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Nachricht aus dem Jenseits Nachricht aus dem Jenseits USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 64: Inmitten eines niedergebrannten Hauses findet die Polizei die Leichen einer ganzen Familie. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als habe das Familienoberhaupt zuerst Frau und Kinder und schließlich sich selbst umgebracht. Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch ein ganz anderer Befund. Modernste forensische Methoden, eine Stechkarte und ein auf Kassette gesprochenes Tagebuch führen die Ermittler schließlich auf die Spur des wahren Mörders. Eine junge Nachrichtenredakteurin wird in ihrer Wohnung vergewaltigt und ermordet. Schnell hat die örtliche Polizei zwei Tatverdächtige im Auge, doch beide Männer erweisen sich als unschuldig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

