RTL Crime 00:05 bis 00:55 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Dunkle Schatten Dunkle Schatten USA 1995-2005 1. Staffel, Folge 63: In Pennsylvania wurde eine Frau ermordet. Der Fall weist starke Ähnlichkeit mit dem Tod einer anderen Frau in North Carolina auf. Dadurch gerät die Geschichte des damaligen Hauptverdächtigen ins Wanken. Er hatte behauptet, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe und die Frau ertrunken sei. Doch die Morde sind ihm damit noch längst nicht nachgewiesen. Den Medical Detectives bleibt also noch viel zu tun... Die Polizei wird zu einem Tatort gerufen. Das Opfer erzählt der Polizei, jemand sei in sein Haus eingedrungen und habe seine Frau umgebracht. Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12