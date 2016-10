RTL Crime 20:15 bis 21:05 Krimiserie Vier Frauen und ein Todesfall Folge: 43 Kurzschluss A 2014 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 7: Pippa ist verschwunden, die Suche nach dem Pfarrer geht indes weiter und so langsam lichtet sich das Dunkel in Dorf Ilm: Roman Kirchmayer hatte ein Alibi für die Tatnacht, er kann gar nicht der Unfallfahrer gewesen sein. Mitzis Zustand war also nur gespielt. Aber was war geschehen, das sie dazu bringen konnte, in eine Menschenmenge zu rasen? Noch ist der Fall nicht endgültig gelöst und nicht klar, was mit Pippa geschehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adele Neuhauser (Julie) Miriam Stein (Pippa) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Pepperl Nothdurfter) Originaltitel: Vier Frauen und ein Todesfall Regie: Sabine Derflinger Altersempfehlung: ab 12