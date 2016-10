RTL Crime 08:00 bis 08:45 Actionserie Das A-Team Ein Kinderspiel USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 20: Das A-Team hat den Auftrag, eine verwöhnte Millionärstochter aus den Fängen von Terroristen zu befreien. Unerwartete Probleme gibt es, weil sich das Opfer in einen der Entführer verliebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Lori Lethin (Jennifer Teasdale) Kevyn Major Howard (Marcus) Frank Annese (Strickland) Originaltitel: The A-Team Regie: Ivan Dixon Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

