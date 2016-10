RTL Crime 01:35 bis 02:20 Krimiserie White Collar Schrumpfende Gewinne USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 3: Agent Peter Burke wird in eine andere Abteilung versetzt und arbeitet nicht mehr mit Neal und seinem alten Team zusammen. Während Peter in den Archiven Beweisstücke sortiert, macht sich Neal an einen seit 20 Jahren ungelösten Fall. Dabei muss Peter seinem alten Partner und Freund bei den Ermittlungen unter die Arme greifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Brett Cullen (Agent Patterson) Originaltitel: White Collar Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Jim Campolongo Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6