RTL Crime 11:50 bis 12:40 Actionserie Das A-Team Gebrauchtwagenhandel USA 1983 Stereo 2. Staffel, Folge 19: Davey verliert seinen Job als Parkplatzwächter, nachdem einer der auf seinem Platz abgestellten Wagen gestohlen wird. Er bittet das A-Team um Hilfe. Als auch B.A.'s Wagen gestohlen wird, setzen die Freunde alles daran, die Diebe zu stellen und geraten dabei in unerwartet brenzlige Situationen. Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) William Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Stephen Katz Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6