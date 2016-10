RTL Crime 07:10 bis 07:55 Actionserie Das A-Team Schwarzbrenner USA 1984 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 17: Als mehrere Menschen nach dem Genuß eines illegal und unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen gebrannten Schnapses sterben, schaltet sich das A-Team ein. Getarnt als Alkohol-Einkäufer heften sie sich an die Fersen des Schnapsbrenners Charles Drew. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Hannibal) Dwight Schultz (Murdock) Mr. T (Baracus) Dirk Benedict (Peck) Bo Hopkins (Charles Drew) Marla Heasley (Tawnia Baker) John Amos (Reverend Taylor) Originaltitel: The A-Team Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Chris Bunch, Allan Cole Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 387 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 147 Min.