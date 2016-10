RTL Crime 03:50 bis 04:35 Actionserie Das A-Team Skorpione USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 18: Das A-Team versucht, einer Gang das Handwerk zu legen und kommt dabei einem Mordplan auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Jeannie Wilson (Lila) Robert Dryer (Al Driscoll) Marla Heasley (Tawnia Baker) Originaltitel: The A-Team Regie: Arnold Laven Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 417 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 212 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 147 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 82 Min.