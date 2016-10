RTL Crime 01:35 bis 02:20 Krimiserie White Collar Gesucht! USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 1: Neal und Mozzi sind auf eine paradiesische Insel geflüchtet und genießen dort das Leben im Luxus. Währenddessen betritt in New York ein neuer Gegenspieler Neals die Bühne: Agent Collins versucht alles in seiner Macht stehende, um den flüchtigen Neal zu fassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Mekhi Phifer (Kyle Collins) Originaltitel: White Collar Regie: Paul Holahan Drehbuch: Jeff Eastin Kamera: Joel Ransom Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6