RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Trautes Heim USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 11: Das Ehepaar Ron und Elizabeth sitzt beim Abendessen, als es an der Tür klingelt. Zwei maskierte Gestalten überwältigen das Paar, dringen in die Wohnung ein und versuchen, den Safe zu knacken. Beim Überfall wird Elizabeth schwer verletzt, ihr Mann Ron getötet. Das CSI-Team übernimmt diesen Fall und kann schon bald einen der Angreifer verhaften. Dieser weigert sich allerdings, den Namen seines Komplizen zu verraten. Der Fall bleibt kompliziert, denn auch die Umstände von Rons Tod werfen Fragen auf: Ron ist nicht durch Schläge auf den Kopf gestorben, sondern er ist erstickt worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe Messer) A. J. Buckley (Adam Ross) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Vikki Williams Drehbuch: Bill Haynes Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12