RTL Crime 21:45 bis 22:30 Krimiserie CSI: NY Champion USA, CDN 2012 Stereo 16:9 8. Staffel, Folge 10: Eine bis auf die Knochen verbrannte Leiche wird dem CSI-Team gemeldet. Diese wäre nicht zu identifizieren gewesen, läge nicht der Ausweis mit dem Namen Ryan Richards in der Nähe des Tatortes. Ryan ist ein erfolgreicher "Cage-Fighter", der am Abend zuvor einen entscheidenden Kampf gewonnen hat. Doch dieser Erfolg zieht auch Neider an, denn Ryans Frau erzählt Mac, dass ihnen ein Stalker seit Jahren das Leben schwer macht. Immer wieder droht er Ryan mit dem Tod - nun scheint er seine Drohung wahr gemacht zu haben. Mac und sein Team machen den Stalker schnell ausfindig: Es handelt sich um Aaron Collins, einen Schulkameraden von Ryan, der ebenfalls von einer Karriere als Cage-Fig Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe Messer) A. J. Buckley (Adam Ross) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: David von Ancken Drehbuch: Adam Targum Kamera: Joseph Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12