RTL Crime 17:10 bis 17:55 Krimiserie White Collar Meistgesucht USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 2: Agent Collins hat Neal in seiner Gewalt und will ihn den amerikanischen Behörden ausliefern. Indes versuchen Peter und Mozzie einen Weg zu finden, um Neal aus Collins Fängen zu befreien. Doch kann Neal nach seiner Flucht einfach an seinen Schreibtisch in der White Collar-Abteilung zurückkehren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Mekhi Phifer (Kyle Collins) Originaltitel: White Collar Regie: Paul Holahan Drehbuch: Mark Goffman Kamera: Joel Ransom Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12