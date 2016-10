RTL Crime 07:05 bis 07:50 Actionserie Das A-Team Die neue Dame USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 15: Tania Baker, eine ehrgeizige Reporterin, schleust sich auf der Suche nach einer heißen Story bei der zwielichtigen Fima "Intermode" ein. In deren Computer findet sie Unterlagen über das A-Team. Die Männer scheinen in Gefahr zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Hannibal) Mr. T (B.A. Baracus) Dirk Benedict (Faceman) Dwight Schultz (Murdock) Marla Heasley (Tawnia Baker) Kurtwood Smith (Carson) Michael Fairman (Anthony Raymond) Originaltitel: The A-Team Regie: Gilbert Shilton Drehbuch: Frank Lupo, Stephen J. Cannell Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

