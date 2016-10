RTL Crime 04:55 bis 05:45 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Teuflisches Profil Teuflisches Profil USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 57: Am 17. Juli 1982 wird die elfjährige Krista Harrison aus Marshallville, Ohio als vermisst gemeldet. Knapp eine Woche später findet die Polizei ihre Leiche wenige Meter neben einer Straße, nicht weit von dem Ort, an dem das Mädchen zuletzt lebend gesehen wurde. Die Tote ist bereits stark verwest und wurde erst kurz vorher an den Fundort gebracht. Die Gerichtsmediziner stellen fest, dass Krista sexuell missbraucht und bereits am Tag ihres Verschwindens getötet wurde. Auf ihrem Körper entdeckt die Spurensicherung Fasern, die offenbar von einem orangefarbenen Teppich stammen. Weitere Faserspuren verweisen auf weggeworfene Kleidungsstücke, die ein paar Kilometer weiter gefunden werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12