RTL Crime 23:30 bis 00:15 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Kampf gegen die Zukunft USA 2016 16:9 Dolby Digital 3. Staffel, Folge 15: Über die übernatürlichen Kräfte eines Inhuman erhält Daisy die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen. S.H.I.E.L.D. will diese Zukunft mit allen Mitteln verhindern und schickt May. Außerdem zeigt Hive Gideon, welches Ausmaß seine Kräfte erreicht haben. Schließlich entscheidet sich Giyera, für welche Seite er kämpfen wird. Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Kevin Tancharoen Drehbuch: Maurissa Tancharoen, Jed Whedon Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12