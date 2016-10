RTL Crime 21:05 bis 21:55 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Paul Bernardo und Karla Homolka GB 2012 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 3: Ein Leichenfund am Lake Gibson in Kanada versetzte 1991 das Land in Aufruhr. Der Körper einer 14-Jährigen wurde, sorgsam zerstückelt und einbetoniert, in der Nähe des Sees gefunden. Am selben Tag, an dem die Leiche gefunden wurde, heiratete das junge Traumpaar Paul Bernado und Karla Homolka. Niemand ahnte, dass hinter ihrer glücklichen Fassade der Wahnsinn wütete und bereits mehrere Opfer gefordert hatte. Bei ihrer Festnahme behauptete Karla Homolka, dass sie von ihrem Mann, der ein notorischer Serienvergewaltiger sei, zu den Taten gezwungen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16