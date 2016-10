15. Staffel, Folge 9: Ausgerechnet an Heiligabend müssen Ben und Semir auf der Autobahn einen Gefangenentransporter abschleppen und die Insassen übergangsweise in ihrem Revier unterbringen. Noch während die Beamten eine Weihnachtsfeier improvisieren, werden sie von schwer bewaffneten Gestalten überfallen. In Google-Kalender eintragen