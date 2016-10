RTL Crime 03:00 bis 03:50 Actionserie Das A-Team Die Malteser Kuh USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 13: Der chinesische Restaurantbesitzer Sam Yeng und seine Nichte Sun werden von der chinesischen Mafia terrorisiert. Als ein Schlägertrupp das Restaurant zerstört, wendet sich Sam hilfesuchend an seine alten Freunde, das A-Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Frank Lupo, Stephen J. Cannell Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

