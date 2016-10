RTL Crime 20:55 bis 21:40 Krimiserie CSI: NY Offenes Grab USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 6: Eine Studentenverbindung zwingt ihre Bewerber zu einer nächtlichen Schnitzeljagd über den Friedhof. Die Kandidaten müssen Hinweise sammeln, um zu einem geheimen Ort zu gelangen, an dem einer ihrer Kommilitonen eingesperrt ist. Bei diesem makabren Aufnahmeritual fällt eine junge Studentin in ein offenes Grab und landet ausgerechnet auf der Leiche von Paul. Dieser organisiert die Schnitzeljagden für die Neulinge und ist allgemein als Tyrann bekannt. Macs Team wird zum Tatort gerufen, der fehlende Student ist schnell ausfindig gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) A.J. Buckley (Adam Ross) Sela Ward (Jo Danville) Originaltitel: CSI: NY Regie: Scott White Drehbuch: Trey Callaway, Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16