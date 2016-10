RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Grenzschiebereien USA 1984 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 14: Der Pilot Robert Hicks fliegt im Auftrag einer großen Gesellschaft Edelsteine aus Kolumbien in die USA. Als die Polizei bei einer Kontrolle seiner Maschine eine große Menge Kokain findet, wird der Pilot verhaftet. Hicks' Familie beauftragt das A-Team, Roberts Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Anthony Charnota (Winston Corliss) Judy Strangis (Judy) Carmen Argenziano (Venezuelan Army Colonel Sanchez) Originaltitel: The A-Team Regie: Tony Mordente Drehbuch: Babs Greyhosky Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12