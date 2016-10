Sky Sport 1 18:30 bis 21:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Salzburg - OGC Nizza, Gruppenphase 3. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Keine Zähler auf dem Konto: Sowohl für den FC Salzburg als auch für den OGC Nizza sieht es in der Europa League nach zwei Spieltagen finster aus. Während die Franzosen zuletzt in Krasnodar mit 2:5 untergingen, unterlagen die Salzburger dem FC Schalke 04 mit 1:3. Für den Österreichischen Meister geht es nun gegen den gebeutelten OGC um alles. "Wir schaffen den Finalrunden-Einzug dennoch, wenn wir ab jetzt alle Spiele gewinnen", rechnet FC-Torhüter Alex Walke und benennt damit gleichzeitig die Krux der Partie. Denn: auch Nizza hilft nur ein Sieg weiter, will die Mannschaft aus Südfrankreich ihre Chance aufs Weiterkommen wahren. Wer entscheidet das Duell der Fehlstarter für sich? Kommentar: Phil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie