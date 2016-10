Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Barcelona - Manchester City, Gruppenphase 3. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken Citys super Start bekam den ersten Knacks. Drei Mal musste das Team von Pep Guardiola gegen den schottischen Rekordmeister einen Rückstand aufholen. "Es ist enttäuschend, zu Beginn beider Hälften zurückzuliegen, aber das ist Fußball. Ich freue mich über die Reaktion der Spieler. Es ist nicht leicht, drei Tore auswärts zu schießen", so Guardiola. Am Ende stand es 3:3 in Glasgow. Auch der große FC Barcelona musste nach dem Führungstreffer durch Gladbachs Thorgan Hazard angreifen. Anders als City drehten die Spanier die Partie in der zweiten Hälfte und gewannen 2:1. Barca führt damit die Tabelle der Gruppe C vor Manchester an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

