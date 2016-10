Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Dinamo Zagreb - FC Sevilla, Gruppenphase 3. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken In der Gruppe H läuft alles nach Plan: Die Achtelfinal-Favoriten Juve und Sevilla führen mit je vier Zählern. Dritter ist OL mit einem Sieg gegen den punkt- und torlosen Letzten Zagreb. Also sind die in Runde drei anvisierten drei Punkte gegen Zagreb Pflichtpunkte für den EL-Sieger aus Spanien auf dem Weg in die K.-o.-Runde. Dieser Weg gestaltete sich für Sevilla beim 0:0 in Turin und beim 1:0 gegen Lyon bislang herausfordernd und anstrengend, die Etappe Kroatien könnte deutlich entspannter verlaufen. Dinamo verlor 0:3 bei Olympique und 0:4 gegen Juve. Danach gestand Kapitän Domagoj Antolic: "Wir haben unser Bestes gegeben. Leider ist das 0:4 ok. Zu mehr hat es nicht gereicht.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League