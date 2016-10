Sky Sport 1 03:45 bis 06:00 Golf Golf: US PGA Tour Safeway Open, 4. Tag in Napa, Kalifornien (USA) USA 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist angerichtet! Nach den Ryder Cup Feierlichkeiten läuten die Safeway Open den Turnierzirkus der neuen PGA Saison ein. Die bedeutendste Golfserie der USA hält wieder Einzug im weltberühmten Napa Valley Weingebiet und verwandelt den North Course des Silverado Resort & Spa für vier Tage in ein Golfer-Mekka. Allerdings reisen die namenhaften Golf-Pros um Rory Mcllroy, Jimmy Walker oder Vorjahressieger Emiliano Grillo nicht aufgrund des kalifornischen Flairs an, sondern um den perfekten Abschlag gen Grün zu legen. Sky überträgt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag täglich exklusiv live und in HD. Kommentar: Carlo Knauss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

