Sky Sport 1 06:00 bis 08:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League Rhein-Neckar Löwen - IFK Kristianstad (S), Gruppenphase, 4. Spieltag Stereo 16:9 HDTV "Ich bin sehr enttäuscht, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren. In der ersten Halbzeit haben wir aber zu wenig investiert. Das reicht in der Champions League dann eben nicht." Rhein-Neckar-Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen war nach der 28:30-Niederlage beim HC Meshkov Brest mächtig bedient. Mit der Pleite gegen die Weißrussen und einem Sieg aus drei Spielen ist der Königsklassen-Start der Badener eher durchwachsen. Mittlerweile findet sich der Deutsche Meister auf Rang vier in Gruppe B wieder. Der nächste Gegner der Rhein-Neckar Löwen, der IFK Kristianstad, ist mit zwei Pleiten noch schlechter in die CL-Saison gestartet. Der perfekte Aufbau-Gegner für ausgehungerte Löwen? Kommentar: Karst.