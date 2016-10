Gäste: Gäste: Nena, G. G. Anderson, Fancy, Andy Borg, Matthias Reim, Gilla, Chris Montez, Nicole, Relax, Maggie Mae, Adamo, Pussycat, Ted Herold, Juliane Werding, Nina & Mike, Chris Roberts, Middle Of The Road, Rex Gildo, Costa Cordalis, Jürgen Marcus, Johnny & The Hur Originaltitel: Die GoldStar TV Oldie-Nacht