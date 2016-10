Goldstar TV 19:00 bis 20:15 Show Country Club Stereo 16:9 Merken Clips und Hits der nationalen und internationalen Country-Szene - das ist der Country Club, nur auf GOLDSTAR TV. Hier sind die größten Stars der wohl facettenreichsten Musikrichtung unserer Zeit zu Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Mary Sarah, Randy Montana, Love And Theft, Jason Cassidy, The Henningsens, Neal McCoy, Josh Turner, Alexandra Demetree, Zelimir, Gretchen Wilson, Chris Cagle, Willie Nelson, Florida Georgia Line, April Kry, Troy Olsen, Eric Church, Thompson Square, Bomshe Originaltitel: Country Club