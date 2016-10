Classica 03:15 bis 05:10 Musik World Orchestra for Peace - Konzert zum 100. Geburtstag von Georg Solti Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro-Ouvertüre / Richard Strauss: Die Tondichtung Don Juan / Gustav Mahler: das Adagietto (5. Sinfonie) / Béla Bartóks: Conzert für Orchester / Wolfgang Amadeus Mozart und Giuseppe Verdi: ausgewählte Szenen aus Opern D 2012 Stereo 16:9 Merken Der berühmte Dirigent Sir Georg Solti (1912-1997) gründete das World Orchestra for Peace zum 50. Jahrestag der UNO 1995. Die Mitglieder arbeiten in internationalen Orchestern und kommen zu Konzerten als "Botschafter des Friedens" zusammen. Nach Soltis Tod übernahm Valery Gergiev die Leitung. Im Konzert zu Soltis 100. Geburtstag erklingen Werke, die in seiner Karriere wichtig waren. Lady Valerie Solti moderiert, Valery Gergiev dirigiert. Mit dem WOfP, Angela Gheorghiu, René Pape und Absolventen der Solti Foundation und der Solti Accademia di Bel Canto. Aus dem Symphony Center Chicago. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Gerlach, Lady Valerie Solti Gäste: Gäste: René Pape (Bass), Angela Gheorghiu (Sopran), Tereza Gevorgyan (Sopran), Matilda Paulsson (Mezzosopran), Roberto Gomez Ortiz (Tenor), Ross Ramgobin (Bariton) Originaltitel: World Orchestra for Peace - Konzert zum 100. Geburtstag von Georg Solti Regie: Peter Maniura Musik: Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Gustav Mahler, Béla Bartók, Guiseppe Verdi

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 456 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 246 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 186 Min. Der Hades Faktor

Thriller

Tele 5 03:30 bis 04:54

Seit 66 Min.