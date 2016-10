Classica 23:05 bis 00:30 Oper Pizzetti, Assassinio nella cattedrale (Mord im Dom) I 2006 Stereo 16:9 Merken Aus der Basilica di San Nicola, Bari: "Assassinio nella Cattedrale" (Mord im Dom) von Ildebrando Pizzetti (1880-1968). Musikalische Leitung: Piergiorgio Morandi - Inszenierung: Daniele D'Onofrio. Pizzetti war einer der führenden italienischen Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Oper basiert auf dem Drama "Murder in the Cathedral" von T.S. Eliot. Erzählt werden die letzten Tage von Thomas Becket, dem Erzbischof von Canterbury, im Jahr 1170. Ruggero Raimondi in der Hauptrolle verkörpert überzeugend die Entschlossenheit des Thomas Becket und schafft ein fesselndes Portrait des Helden. Der authentische Bühnenraum ermöglicht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruggero Raimondi (Thomas Becket) Paoletta Marrocu (Prima Corifea) Sonia Zaramella (Seconda Corifea) Luca Casalin (Un Araldo) Originaltitel: Pizzetti, Assassinio nella cattedrale Drehbuch: Thomas Stears Eliot Musik: Ildebrando Pizzetti

