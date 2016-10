Classica 21:25 bis 23:05 Musik Berlioz, Requiem F 2014 Stereo 16:9 Merken Die Kathedrale Notre-Dame im Herzen von Paris, mit mehr als 13 Millionen Besuchern alleine im Jahr 2012 das meistbesuchte Bauwerk Frankreichs, war im Januar 2014 Schauplatz einer spektakulären Aufführung: Gustavo Dudamel dirigierte eines der bedeutendsten Werke des klassischen französischen Repertoires das Requiem von Hector Berlioz. 1837 wurde es im Invalidendom uraufgeführt. Der Komponist war vom damaligen Innenminister Adrien de Gasparin damit beauftragt worden, ein zeitgemäßes Werk der Kirchenmusik zu schaffen, die ein wenig aus der Mode geraten war. Das Projekt war ein durchschlagender Erfolg, denn die monumentale Komposition, bei deren Premiere fast 400 Musiker und Chorsänger mitwirkten, stieß gleich auf überwältigende Resonanz. Für diese Aufführung von Berlioz' eigenem Lieblingswerk haben sich vier namhafte Formationen zusammengefunden, dirigiert von Orchesterleiter Gustavo Dudamel. Ein gigantischer Orchesterapparat, der in den ehrwürdigen Mauern der Kathedrale Notre-Dame in Paris umso beeindruckender wirkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Staples (Tenor) Gäste: Gäste: Andrew Staples (Tenor) Originaltitel: Hector Berlioz: Requiem Regie: Isabelle Soulard Musik: Hector Berlioz